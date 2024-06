Il Ciro Vigorito con l’abito del gran galà | la carica dei 9000 per spingere la Strega

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Si presenterà condelle serate di gala questa sera alle 21 il "", teatro della semifinale di ritorno playoff tra Benevento e Carrarese. Con ancora tutta la giornata disponibile è stato già battuto il record di spettatori di questa stagione che risaliva al derby contro l'Avellino dello scorso dicembre (7607). La Curva Sud e la Tribuna Superiore sono esaurite da giorni mentre restano poco meno di 100 tagliandi dei Distinti Superiori per un colpo d'occhio importante come non si vedeva da qualche tempo all'ombra della Dormiente. C'è, invece, ancora una buona disponibilità per il primo anello dei Distinti e della Tribuna, così come è ancora ampia la scorta di tagliandi per la Tribuna Superiore Scoperta.