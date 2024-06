Estate 2024 a Fiumicino ecco il piano di Raccolta Differenziata Potenziata per le attività commerciali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 2 giugno 2024), 02 Giugno– L’Assessore all’Ambiente del Comune di, Stefano Costa, annuncia il potenziamento del servizio diporta a porta per le utenze non domestiche, valido dal 02 giugnoal 15 settembre. Questo intervento è mirato a migliorare la gestione dei rifiuti nelle aree ad alta affluenza turistica durante il periodo estivo. Aree coinvolte: Il potenziamento del servizio riguarderà le utenze non domestiche situate presso il lungomare di, Isola Sacra, Fregene, Maccarese, Focene, Passoscuro, oltre a via Torre Clementina e le vie limitrofe. CLICCA QUI PER LEGGERE IL DOCUMENTO UFFICIALE Calendario di: Organico: Frequenza: Tutti i giorni Orario di conferimento: Entro le ore 23:00 Modalità: Carrellati con sacco compostabile/biodegradabile SResiduo: Frequenza: Lunedì e Giovedì Orario di conferimento: Entro le ore 23:00 Modalità: Carrellati con sacco trasparente Carta: Frequenza: Mercoledì Orario di conferimento: Entro le ore 23:00 Modalità: Carrellati con sacco in carta o sfusa Cartone: Frequenza: Lunedì, Martedì, Giovedì, Sabato Orario di conferimento: Entro le ore 23:00 Modalità: Roller solo per il cartone (non utilizzare sacchi in plastica) Plastica: Frequenza: Martedì, Venerdì, Domenica Orario di conferimento: Entro le ore 23:00 Modalità: Carrellati con sacco trasparente (non conferire contenitori con liquidi all’interno) Vetro: Frequenza: Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato Orario di conferimento: Entro le ore 23:00 Modalità: Esclusivamente carrellati (non utilizzare sacchi) Postazioni Mobili di: Per facilitare ulteriormente il corretto smaltimento dei rifiuti, saranno attivate sette postazioni mobili dinei fine settimana e nei giorni festivi, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, presso le seguenti località: Passoscuro: Via Florinas, fronte ex Centro Comunale diMaccarese: Lungomare Maccarese – Via della Cesolina, e Lungomare di Maccarese – altezza Via Monti dell’Ara Fregene: Via Cesenatico, fronte Centro Comunale di, e Lungomare di Levante – fronte stabilimento Tirreno Focene: Via Coccia di Morto – altezza Via dei Polpi– Isola Sacra: Lungomare della Salute – fronte civico n.