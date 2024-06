Cortona la corsa dei cinque Dibattito scivola sul fair play tra ambiente sociale e cultura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Ultimo serrato incontro pubblico per i 5 candidati a sindaco diche sono stati ospitati al museo della Civiltà Contadina di Fratticciola dall’associazione Il Carro presieduta da Fulvio Liberatori. È stato proprio il presidente, coadiuvato dall’associazione, a sottoporre i candidati a numerose domande che hanno toccato temi più disparati. Tra questi spazio ad. Sulla gestione della raccolta differenziata i candidati hanno espresso giudizi non lusinghieri. La candidata di Uniti a Sinistra Verusca Castellani ha contestato il porta a porta giudicandolo "uno strumento ma non a livello territoriale complessivo" e ha lanciato "una campagna di sensibilizzazione che coinvolga maggiormente scuola e amministrazione".