Ciclismo - Memorial Mori Ecco i campioni provinciali

(Di domenica 2 giugno 2024) Diego Di Stefano tra gli "Esordienti" primo anno, Riccardo Frosini tra gli "Esordienti" secondo anno, Edoardo Orengo tra gli "Allievi" sono stati i vincitori della II edizione delRossano, uomo innamorato delprematuramente scomparso, svoltosi a Pieve Fosciana. Partenza e arrivo nel centro storico, in via San Giovanni. Ilha avuto l’onore anche di assegnare le tre maglie di campione provinciale per le tre categorie in gara da parte della Federlucchese, abbinate al trofeo "Giuseppe Tagliasacchi". La maglia di campione provinciale, come da regolamento, viene assegnata al primo corridore residente in provincia giunto al traguardo. Per gli "Esordienti" primo anno è andata a Francesco Martinelli del team "Valdinievole"; tra gli "Esordienti" secondo anno a Daniele Ginesi della "Montecarlo"; mentre tra gli "Allievi" il nuovo campione provinciale è il corridore garfagnino Andrea Pierini (foto) della "Montecarlo", di Bolognana, ottavo assoluto.