Caberg presenta SOS Medical ID | un dispositivo di sicurezza integrato nei caschi

(Di domenica 2 giugno 2024) Si chiama SOSID il rivoluzionariodito da, con microchipnei. Prima di ogni altra cosa, il casco è uno strumento progettato e realizzato per garantire maggioreai motociclisti. SOSID, frutto di un incessante percorso di ricerca di soluzioni innovative ed efficaci dell’azienda di Azzano San Paolo, è un assistente personale che in situazioni critiche fornisce rapido accesso ai tuoi dati. “Nato da una collaborazione con l’azienda FEI, SOSID -spiega in una nota l’azienda bergamasca- permette di trasmettere in modo pratico e veloce i dati sensibili ai soccorritori, per garantire un soccorso efficace e tempestivo. Il, infatti, grazie alla tecnologia NFC, consente di accedere istantaneamente a dati medici, anagrafici e a contatti di emergenza e di trasmetterli tramite smartphone”.