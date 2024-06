Basket serie D | martedì sera a Savignano sul Panaro Argenta attende l’avversaria Sarà 4 Torri o Giardini Margherita?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Tra la finale promozione della sua Cestistica e i rumors sul possibile approdo in B Nazionale di Ferrara, sono giorni intensi per Paolo Piazzi, direttore sportivo die consigliere della massima società cittadina di pallacanestro.la formazionena si giocherà il salto inC nell’ultimo atto della Final Four in corso di svolgimento asul, contro la vincente tra 4, l’altra semifinale in programma nella giornata di oggi.ha demolito 80-59 gli Audace Bombers Bologna all’esordio nella manifestazione: "Ho visto una squadra concentrata soprattutto in difesa, con il mirino puntato sull’obiettivo – le parole di Piazzi –, è un percorso che parte da lontano e la promozione ne sarebbe il coronamento.