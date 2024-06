10 K Run al Castellani si corre Foto e classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Empoli, 2 giugno 2024 – La terza edizione della 10 K Run Empoli, svoltasi allo stadio Carlodi Empoli, si è dimostrata un evento eccezionale sia per l'allestimento che per la partecipazione. Podismo, ledella 10 K Run Empolese Organizzata dalla Podistica Empolese 1986, la gara ha attirato numerosi podisti che hanno potuto misurarsi su un percorso di 10 km interamente pianeggiante, ideale per ottenere ottimi tempi e confrontarsi al meglio con altri atleti di alto livello. Oltre alla gara principale, è stata offerta una corsa non competitiva di 5 km, pensata per coinvolgere un pubblico più ampio, dagli appassionati meno allenati ai semplici amatori che desideravano vivere l'emozione della corsa. Qui LALa partenza e l'arrivo all'interno dello stadio hanno aggiunto un tocco di fascino e nostalgia all'evento, facendo rimpiangere che la pista di questo splendido impianto non sia più utilizzata per l'atletica leggera.