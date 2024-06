Volvo EX30 | 4 000 km elettrizzanti da Milano a Göteborg e ritorno!

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di sabato 1 giugno 2024) Hai mai pensato che un’auto elettrica potesse affrontare un lungo viaggio?ha deciso di sfatare questo mito con il suoElectric Trip: oltre 4.000 km dalStudioal World of. Questo viaggio ha dimostrato che una SUV elettrica compatta può percorrere lunghe distanze senza problemi. Viaggio epico con laTrefull electric hanno intrapreso un viaggio epico, coprendo oltre 4.190 km in soli 8 giorni. Partite da, le auto hanno attraversato le strade e autostrade di Italia, Svizzera, Austria, Germania, Danimarca e Svezia, toccando città come Norimberga, Lubecca e Copenhagen. Questo itinerario ha mostrato come la mobilità elettrica possa essere libera e senza confini, grazie alla versatilità della