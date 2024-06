Un ex Edison alla direzione generale dell’Ilva Urso | Prestito ponte in arrivo erogazione entro un mese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Sarà l’ingegner Maurizio Saitta, già ai vertici di, a sostituire Giuseppe Cavallidell‘ex Ilva dopo che il manager ha lasciato l’incarico a neanche tre mesi dnomina da parte della gestione commissariale, con i commissari che a loro volta si definiscono ”sempre più consapevoli delle difficoltà insite nella procedura di rilancio dell’azienda ma anche delle concrete capacità e grande senso di responsabilità del management tutto”. Saitta, sostiene una nota di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, “ha maturato una solida esperienza in Italia e all’estero in particolare nel settore dell’Energia, guiderà la squadra nell’iter già tracciato nel Programma di ripartenza, potendo contare su solide competenze in ambito operations, pianificazione e finalizzazione di piani complessi”.