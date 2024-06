Tra Juventus e Allegri finisce in tribunale | notificato il licenziamento per giusta causa all’allenatore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Tra lae Massimilianonel peggiore dei modi: in. Che l’allenatore livornese fosse in uscita dal club bianconero lo si immaginava ormai da mesi, ipotesi diventata certezza dopo ilcon effetto immediato per la sceneggiata al termine della finale di Coppa Italia vinta con la Lazio. Ma adesso, come scrive Repubblica, la società ha rifiutato la proposta di accordo avanzata dall’entourage del tecnico, accettando di dirimere ogni questione nelle aule di. La, si legge, ha infatti inviato all’ormai ex allenatore bianconero la notifica delper. Le motivazioni sono evidenti: Max, al termine del match, ha prima inveito contro gli arbitri, poi, durante i festeggiamenti, ha invitato il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, con il quale non è mai andato troppo d’accordo, a non prendersi la scena e farsi da parte, fino poi a urlare contro il designatore arbitrale Gianluca Rocchi.