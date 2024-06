Telecamere riaccese a Rimini nord Fatte duemila multe in un mese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – È ripartita da poco più di un, la Ztl sul lungomare di. Da quando sono state, leche controllano gli accessi in zona mare da Torre Pedrera a Rivabella hanno già fatto (quasi) 2mila ’vittime’. Sono state più di 1.700 fin qui leelevate dal 25 aprile, giorno in cui la zona a traffico limitato è ritornata in vigore dopo la sperimentazione dell’anno scorso. Non sono affatto poche, considerando che fino a ieri il divieto di accesso sul lungomare per chi non ha il pass era valido solo alla domenica e nei festivi, mentre nelle altre giornate tutti potevano circolare liberamente senza il permesso. La media è di oltre 200al giorno, nei giorni in cui la Ztl è stata in vigore. Ma ora si cambia musica.