Stregata dal PalaBubani ecco perché sono tornata

(Di sabato 1 giugno 2024) Ilha colpito ancora. È stato proprio il calore dei tifosi a convincere Rachele Porcu a ritornare a giocare nella squadra di serie A1, abbandonando i campionati minori che l’avevano vista protagonista nelle ultime due stagioni. La playmaker 27enne non si è mai ritirata dalle scene,dopo i due anni in maglia E-Work, con tanto di promozione in A1, e la nomina a responsabile della comunicazione e a direttore sportivo, aveva deciso di fare da chioccia alle giovani nei campionati di serie B e C. "Seguire la squadra da fuori campo in questi due anni è stato bello, ma anche molto difficile – spiega Porcu, che continuerà ad avere anche il vecchio ruolo dirigenziale –non potevo dare il mio contributo. La decisione di tornare l’ho presa in gara 3 dei playout.