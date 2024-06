State al mio fianco e facciamo la storia così Meloni vuole cambiare l' Europa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024)l'"dipende da voi". Lo ripete una, due, tredici volte Giorgiaterminando il comizio di un'ora dal palco allestito in piazza del Popolo a Roma per l'evento di chiusura della campagna elettorale di Fratelli d'Italia alle elezioni europee. "Io ho rinunciato a tutto quello a cui potevo rinunciare solo perché non volevo deludervi - aggiunge -, vi chiedo in cambio solo 5-10 minuti del vostro tempo per dirmi che siete al mioperché è l'unica cosa che mi interessa. Finché ci siete voi, ci sono anche io. Finché ci siete voi, tutto il resto si affronta a testa alta". È un appello al voto quello che la premier e leader del partito di via della Scrofa rivolge "a chi è ancora indeciso o un po' sfiduciato". "Bisogna spiegare a tutti quanto sia maledettamente importante per ciascuno di noi questo voto - è il messaggio anti-astensionismo - Dipende da voi, purché andiate a votare".