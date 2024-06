Ritiro Napoli a Castel di Sangro cambiano le date | ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 1 giugno 2024) Ladeldelin Abruzzo adipotrebbero subire delle variazioni: questa la richiesta di Antonio Conte. Antonio Conte, in procinto di assumere il ruolo di nuovo allenatore del, ha avanzato una richiesta inaspettata al club partenopeo: modificare ledelestivo degli azzurri adi. Il, proiettato verso la prossima stagione calcistica, aveva già fissato ledelestivo presso la suggestiva location didi, con un programma che prevedeva l’inizio delil 26 luglio e la conclusione il 10 agosto. Ma la recente ascesa di Antonio Conte al timone della squadra ha portato ad un’inattesa revisione di tali piani. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Roma, il club era consapevole che lepotessero subire variazioni, ma la decisione definitiva era rimasta in sospeso in attesa dell’arrivo del nuovo allenatore.