Real Madrid trionfa in Champions League | una vittoria epica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) Londra, 1 giugno 2024 – Ilha conquistato il suo quindicesimo titolo diin una finale mozzafiato contro il Borussia Dortmund, tenutasi al Wembley Stadium. Laper 2-0 ha segnato un momento storico per i Blancos, cementando ulteriormente il loro status come il club più vincente nella storia della competizione. La partita è stata caratterizzata da una tensione palpabile e da momenti di alta drammaticità. Il Borussia Dortmund, squadra rinomata per il suo gioco dinamico e la sua resilienza, ha dato filo da torcere alsin dall’inizio. Tuttavia, è stato Carvajal ad aprire le marcature per i Blancos al 74?, confermando il suo status di difensore decisivo. Il Borussia Dortmund ha tentato di reagire, ma la difesa delsi è dimostrata impenetrabile.