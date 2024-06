Perché erano lì non volevo Patrizia Bianca e il fidanzato travolti dal fiume Sconvolta la mamma della 20enne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) Ancora nessuna traccia dei tre ragazzidalla piena delNatisone, in zona deltra Premariacco e Manzano, in provincia di Udine. Si sono abbracciati per cercare di resistere alla corrente, insieme, disperati, ma la forza delera troppa e sono stati portati via dalla corrente. I giovani sonoCormos, 20 anni,Doros, 23, e il suodi 25 anni.vive con la famiglia a Basaldi Campoformido, in provincia di Udine, ed era una studentessa al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti Tiepolo, corso di Interior design.Doros vive in Romania ma si trovava a Udine per trovare i genitori, il suo, invece, è originarioRomania e residente in Austria. “venuti a trovarla due amici – ha racconta ladicome riporta il Messaggero Veneto –, in particolare una ragazza con il suo, lui sta in Austria.