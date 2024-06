Palestina le proteste a senso unico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Se avessimo in Italia quello strisciante regime autoritario di cui straparlano alcuni scrittori, intellettuali, politici di sinistra, sedicenti storici, per la folla di ragazzi, italiani e stranieri, fanatizzati da "cattivi maestri", che hanno bloccato per ore la stazione di Bologna sarebbe andata in un altro modo. L'occupazione sarebbe stata sciolta in pochi minuti, garantendo libertà e sicurezza. In Italia, quindi, c'è libertà di manifestare. Però da quella folla di contestatori non c'è stato nemmeno un accenno ai massacri del 7 ottobre e agli ostaggi israeliani. Penso che la grande maggioranza degli italiani lo capisca. Stefano Serafini Risponde Beppe Boni I circa duecento giovanotti che hanno bloccato la stazione di Bologna occupando i binari sono stati mobilitati dall'associazione Giovani palestinesi.