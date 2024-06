NBA Finals 2024 gara-1 Boston Celtics-Dallas Mavericks in tv | canale orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Le indicazioni per seguire in tv latra, valevole per-1 delle NBA. Dopo una lunga regular season e le tante serie dei playoff, si è finalmente giunti all’atto conclusivo, quello che mette in palio un titolo. L’ultimo (e unico) successo dei Mavs risale al 2011, quando in campo c’era l’attuale allenatore, Jason Kidd. Tre anni più indietro è datato invece l’ultimo anello vinto da, determinata a tornare sul tetto d’America. E’ Tatum contro Doncic, è Brown contro Irving, ècontro: potenzialmente già decisiva-1. La palla a due è prevista per la notte italiana tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno alle 02:30.su Sky Sport Uno e insu Sky Go, NOW e NBA League Pass.