La tragedia di Gaza e la farsa delle proteste nelle università italiane

(Di sabato 1 giugno 2024) Non solo, nel corso della Storia, le tragedie si ripetono in: qualche volta, nella cronaca, le farse le originano pure. Asi consuma unanostreva in scena la. Il fenomeno riguarda mezzo mondo, ma restiamo all’Italia. E chiariamolo subito: non si tratta di parteggiare per la Palestina o per Israele, che si debba porre fine alla carneficina e che gli ostaggi di Hamas vadano liberati siamo tutti d’accordo (un po’ meno di tutti, per la verità, nel secondo caso). Ma c’è qualcosa che non tornaoccupazioni degli studenti pro Pal, che in molti casi bloccano da settimane l’attività didattica, gli esami, l’accesso a biblioteche e laboratori, riprecipitando l’nel clima emergenziale del Covid, quando le lezioni potevano avventurosamente proseguire soltanto online.