La rivelazione di Mirko Brunetti | Inizierò a studiare recitazione Il motivo della decisione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 1 giugno 2024), tutti i sogni si stanno realizzando: versatile e determinato l’ex gieffino parla dei suoi progetti futuridopo la partecipazione a Temptation Island e Grande Fratello sta sperimentando nuove strade. L’ex gieffino infatti negli ultimi giorni ha preso parte ad un cortometraggio toccando temi importanti e ben presto annuncerà tutti i dettagli.inoltre da tempo è impegnato nella realizzazione di un progetto top secret che incuriosisce tutti i suoi follower. LEGGI ANCHE: Vip Champion, scatta la festa a Capri: le foto e i video più belli dell’evento Ledell’ex gieffino via social…ha aperto una box domande per rispondere personalmente a tutte le curiosità dei suoi follower. In breve tempo l’ex gieffino è stato inondato di domande che ha iniziato a rispondere.