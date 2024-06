La challenge dietro l’invasione della finale di Champions | Mellstroy e 300 000 sterline in palio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2024) Neanche il tempo di far rotolare il pallone che un’invasione di campo ha fermato ladiLeague Borussia Dortmund-Real Madrid. Inizialmente un tifoso è sfuggito agli steward venendo poi fermato dopo una lunga corsa, successivamente altri due sono entrati sul terreno di gioco di Wembley. Non è la prima volta che accade un episodio simile durante una partita di calcio ma questa volta il fine ultimo è diverso dal solito. Se, infatti, in passato le invasioni sono stati momenti di goliardia, gesti di protesta o finalizzati alla sensibilizzazione su argomenti caldi del momento, questa volta potrebbe trattarsi di unae laper laLeague Diversi account social riportano alcuni indizi riguardanti, uno streamer russo che avrebbe organizzato una vera e proprialegata aldiLeague: chiunque fosse riuscito a entrare in campo durante la partita, con il nome diposto sulla propria maglietta, avrebbe ricevuto in premio 300.