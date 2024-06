Julio Velasco | La squadra è caduta troppi errori Imparare dalle sconfitte con le big per batterle alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) L’Italia ha perso contro il Brasile nella Nations League di volley femminile, non riuscendo a concretizzare il vantaggio di 2-1 e 15-11. Le azzurre si sono inceppate proprio sul più bello e hanno mancato l’appuntamento con la sesta vittoria consecutiva nella prestigiosa competizione internazionale itinerante, incappando così nella seconda sconfitta della manifestazione dopo quella rimediata all’esordio contro la Polonia. La nostra Nazionale resta al terzo posto in classifica generale e in piena lotta per la qualificazione alla Final Eight, il ko odierno non compromette l’ammissionedi Parigi 2024, ormai davvero molto vicina.ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “È stata una partita di momenti diversi.