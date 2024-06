Grana Napoli | per Victor Osimhen nessuna richiesta di mercato!

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 1 giugno 2024) Dopo la stagione disastrosa del, il club di ADL deve ripartire da zero e per farlo deve rifondare la squadra cedendo stelle cadute in disgrazia come. Ma chi è davvero disposto a pagare aloltre 100 milioni per un giocatore rivelatosi un flop? Giovanni Manna avrà una mission impossible. Il nuovo Tom Cruise partenopeo dovrà riuscire nell’impresa di fare incassare tra i 120 e i 130 milioni di euro, come previsto dalla clausola rescissoria, per. Nessuno è disponibile a fare un maxi bonifico all’Iban di Castel Volturno. Il nuovo ds ha contattato il Chelsea per uno scambio:in Premiere, Lukaku alinsieme ad un conguaglio tra gli 80 e i 90 milioni. Antonio Conte, papabile nuovo allenatore manager del, vuole Lukaku.