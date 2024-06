Football Americano Aquile a Cecina ultimo test in vista dei playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Ultima trasferta di regular season per le, che stasera voleranno aper incontrare i Trappers con l’obiettivo di chiudere in bellezza questa prima parte di stagione del campionato di IFL2 ed affacciarsi aida protagonista. Appuntamento alle 18.30 al TrappersHunt Field quindi, con i tifosi che potranno seguire la partita in diretta collegandosi attraverso la pagina www.fidaf.gameday.org qualora non siano al seguito della squadra estense. Partita dalle molte facce, con ledesiderose di riscattare la sconfitta subita tra le mura di casa e l’unica sconfitta in campionato, in aprile, con il punteggio di 28-21 a favore dei Trappers al termine di un incontro dove i troppi errori dei ferraresi si erano scontrati invece con la determinazione dei toscani.