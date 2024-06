Food delivery in crisi | Dopo il boom post Covid ora il settore è in perdita

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 1 giugno 2024) Ilè in profondo rosso.ildel periodo-pandemia ora la gig economy (le app di consegna di cibo a domicilio) sono in. Unamedia del 57% della capitalizzazione per le società quotate in borsa con 20 miliardi di dollari in fumo, secondo i calcoli di uno studio del Financial Times. Ma come è possibile per un mercato che, solo in Europa in pochi anni ha generato un giro d’affari passato dai 3 ai 20 miliardi di euro? Nel nostro Paese è raddoppiato rispetto al periodo pre-toccando i 4,4 miliardi di euro (se aggreghiamo il dato a quello della spesa a domicilio). Perché la bolla sta esplodendo? Sicuramente incidono sullo stop delil ritorno alla normalitàil lockdown (l’euforia del periodo pandemico è un ricordo) e le pressioni normative dei governi dei vari Paesi sulle condizioni di lavoro dei rider.