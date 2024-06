Dopo Trainspotting il nuovo grido di Irvine Welsh | mollate il computer scegliete la vita

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 1 giugno 2024) Sono passati più di 30 anni dall’uscita di, il romanzo dello scrittore scozzese, diventato testo di culto anche grazie alla trasposizione cinematografica, tre anni, del regista Danny Boyle. Le avventure di Renton, Spud, Sick Boy e Begbie, un gruppo di disadattati tossicodipendenti edimburghesi, hanno segnato una generazione.\è stato presentato a Cannes in versione restaurata «Già il fatto che il mio libro sia stato pubblicato è una sorpresa, che poi sia diventato anche un film lo è ancora di più», aveva dettoa ridosso dell’uscita della pellicola, «Credo però che molte persone siano stufe di vedere il mondo in cui viviamo rappresentato come una sorta di insipido Quattro matrimoni e un funerale.