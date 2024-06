Da Porta Tufi a piazza del Mercato Tutti sulla pista ciclo-pedonale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Unadal parcheggio scambiatore deial centro storico. Il progetto era presente da sempre negli strumenti di programmazione della varie amministrazioni comunali succedutesi nel tempo. Ma, grazie alla Giunta del sindaco Luigi De Mossi che riuscì a intercettare 1,6 milioni di finanziamenti Pnrr, Nicoletta Fabio sta trasformando il progetto in realtà, aggiungendo alle risorse europee 650mila euro di fondi comunali. L’investimento totale è dunque di 2 milioni 250mila euro: oltre a creare un collegamento ulteriore tra la zona deie il centro storico, laoffre la possibilità di percorrere 2 km in una valle verde incontaminata andando a piedi o usando la bicicletta. In altre parole, si lascia l’auto al parcheggio deie si raggiunge il ’cuore’ della città in modo sostenibile, migliorando la qualità dell’aria e offrendo ai turisti la possibilità di percorrere un tratto dalla campagna al centro storico proprio come avveniva nei secoli passati.