Da dove deve partire la difesa dei prodotti Dop

(Di sabato 1 giugno 2024) In Italia ci sono oltre 300 specificità agricole per un fatturato di quasi nove miliardi di euro. Grazie a queste si sviluppano luoghi e attività imprenditoriali. Un sistema che ora però, a causa di normative miopi, corre dei rischi. Chissà se qualcuno impaurito dall’intelligenza artificiale si darà la pena di rileggere un economista grande quanto «eretico», il fiorentino Giacomo Beccatini. La sua lezione sui distretti, sulla fabbrica e l’economia diffusa si riassume in questa affermazione: «Intimo è bello, bisogna andare verso la coralità produttiva dei luoghi». C’è oggi un settore - l’agroalimentare - che dà alla competitività dei luoghi la massima importanza ed è forse lo strumento per salvare dalla desertificazione i borghi, i piccoli centri.