Cinema a Ferrara l’era Notorious Investiti due milioni per restaurare le sale | Riaprirà a settembre

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 –s scriverà il nuovo capitolo della multisala di via Darsena. È stato infatti sottoscritto un contratto di locazione pluriennale tra la società e Igd SIIQ, titolare della sala.s ha incontrato l’amministrazione comunale per spiegare le prospettive future. Dal primo luglio, la multisala del centro commerciale ‘La Nuova Darsena’, entrerà a far parte del circuitos, dando seguito al progetto di sviluppo nel settore della gestione delletografiche iniziato nel 2019 (quella disarà la sesta multisala gestita da).s (controllata al 100% dallaPictures) è già al lavoro: partiranno infatti da inizio luglio gli importanti interventi di restyling, di risanamento e riqualificazione dell’ex Ucis.