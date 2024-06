Ci si vede l’8 giugno alla festa fogliante a Venezia anche senza Saviano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 1 giugno 2024) Al direttore - Le comunico, caro Cerasa, che non sarò aall’iniziativa del Foglio, perché mi sono accorto che non avete invitato Roberto.Giuliano Cazzola Ci saranno però altri scomodissimi ospiti. Qui l’elenco. L’8. Ci si iscrive qui: [email protected] . Non mancate. Al direttore - Con buona pace di alcuni esponenti del governo, e al di là dell’opportunità o meno di alcune scelte, va segnalato sul piano della legittimità che l’articolo 11 della Costituzione è scritto sulla base delle culture dell’interventismo democratico per combattere insieme gli aggressori, non per impedirlo. L’articolo 11 era partito nella prima sottocommissione della Costituente come somma di due commi diversi, uno sul ripudio della guerra (nella versione iniziale di rinunziaguerra) e l’altro sulle cessioni di sovranità.