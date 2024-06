Caso Simone Casini la procura di Siena indaga per istigazione o aiuto suicidio La famiglia | Riesumare la salma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Per la morte di, 43 anni, trovato impiccato dentro il suo camion a Isola d’Arbia, nel Senese il 27 luglio 2022, ladicomunica che “è aperto un procedimento” per l’ipotesi di reato di cui all’articolo 580 codice penale,e che le investigazioni svolte hanno portato alla “certa individuazione della persona che si celava dietro i profili virtuali con i qualiintratteneva frequentazioni telematiche e telefoniche. Al momento – si legge in una nota daltore diAndrea Boni – non sono emersi elementi utili che possano consentire di ipotizzare la sussistenza di altri reati (in particolare non sono emerse condotte connotate dal fine profitto) e le indagini proseguono per ulteriori approfondimenti del”.