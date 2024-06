Cantù-Trieste in A c’è solo un posto libero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) La finale playoff tra(nella foto coach Cagnardi) einizierà martedì 4 giugno al PalaFitLine di Desio, con gara 1 prevista alle 20:30. Il calendario delle finali, ufficializzato dalla Lega Nazionale Pallacanestro, ha subito delle modifiche rispetto a quanto annunciato in precedenza. La serie proseguirà con gara 2 giovedì 6 giugno alle 21, sempre a Desio, mentre gara 3 si terrà alunedì 10 giugno alle 21. Eventuali gara 4 e gara 5 sono programmate rispettivamente per mercoledì 12 giugno e sabato 15 giugno. La decisione di modificare le date è dovuta a una serie di fattori, tra cui la nuova partnership tra LNP e Rai, che permette la trasmissione in diretta delle partite più importanti. Inoltre, esigenze di ordine pubblico, come il concerto di Max Pezzali ail 9 giugno, hanno influenzato la programmazione delle gare.