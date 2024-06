Aiuto correte Choc fuori dal locale | le urla la furia incontrollata e il sangue 22enne muore sul marciapiede

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) Un’intera comunità è sottodopo la tragica morte di un giovane di 22 anni, avvenuta durante la notte. La vittima ha perso la vita dopo essere stato accoltellato e ferito in maniera fatale. Il drammatico episodio si è consumato nelle prime ore del mattino, quando una rissa violenta è scoppiata in piazza, apparentemente legata a un regolamento di conti per il controllo del mercato della droga. Durante la rissa, il giovane è stato colpito alle spalle con un fendente che gli ha perforato un polmone, lasciandolo in condizioni gravissime. Nonostante l’intervento tempestivo delle ambulanze e l’immediato trasferimento in ospedale, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, portando al tragico epilogo. La comunità, sconvolta dall’accaduto, fatica a comprendere l’ondata di violenza che ha colpito il loro tranquillo paese, sollevando preoccupazioni per la sicurezza e la tranquillità del luogo.