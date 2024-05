Fonte : calcioweb.eu di 30 mag 2024

Il giornale ha contattato il club e il legale del calciatore per chiedere la sua versione dei fatti. . Il bookmaker, infatti, non prevede di pagare i cartellini dei calciatori che non sono in campo e l’espulsione di Bellomo è avvenuta dalla panchina.

Ternana-Bari sospetti sull’espulsione di Bellomo | strane scommesse sul rosso