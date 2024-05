Fonte : dailynews24 di 30 mag 2024

Oggi è prevista una giornata cruciale per il mercato nerazzurro con un summit tra Marotta, Ausilio e Inzaghi per discutere delle strategie per rinforzare la rosa della squadra campione d’Italia. Ieri si è tenuto un importante vertice tra Oaktree e la dirigenza sportiva dell’Inter, seguito da un incontro con il tecnico Simone Inzaghi.

Summit di Mercato dell’Inter | Strategia per la Difesa e oltre