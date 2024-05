Sicurezza per il canale Olca Il progetto anti allagamenti | Proteggiamo case e persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nessun intervento di manutenzione è in grado di garre l’assoluta tenuta nel caso di eventi climatici estremi, ma quello che si può e si deve fare, è intervenire per alzare l’asticella il più in alto possibile, in modo da fornire risposte efficaci in grado di proteggere al meglio la popolazione. Con questo spirito – e con queste parole – i sindaci di Cesena e Cesenatico, Enzo Lattuca e Matteo Gozzoli, ieri hanno presentato l’intervento del valore di 2.750.000 euro finanziato dalla struttura commissariale diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo e destinato a mettere inentro il 2026 il, che raccoglie le acque di un bacino di oltre 1.000 ettari fino a immettersi nel torrente Pisciatello all’altezza del ‘Ponte Rosso’ di Sala.