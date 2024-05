Papa Francesco per la sinistra ormai è rimbambito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) C'è una scena di uno dei più celebri film d'animazione di sempre, Toy Story, quella in cui un ragazzino, Andy, getta nella spazzatura il pupazzetto protagonista della saga, Woody, pronunciando le parole «non voglio più giocare con te», che è divenuta celebre sui social sotto forma di meme. Rappresenta alla perfezione la tendenza a mettere da parte, per noia o per convenienza, qualcosa che fino a poco tempo prima sembrava indispensabile, innovativo e irrinunciabile. Nel cestone dei giocattoli in disuso, insieme a Woody laitaliana ha scelto di gettare, la cui santità dopo annidi celebrazioni è stata disconosciuta una volta per tutte a seguito del suo perentorio no ad ammettere omosessuali in seminario e della freddura, pronunciata lunedì di fronte a oltre 200 vescovi italiani nell'Aula del Sinodo in apertura dell'assemblea generale della Cei, sull'eccesso di «frociaggine» in giro.