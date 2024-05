LIVE Darderi-Griekspoor 5-4 Roland Garros 2024 in DIRETTA | Darderi serve per il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

15.15 Di nuovo con la palla cortaarriva in ritardo e manda fuori il recupero. 15-0 Servizio e rovescio per l'olandese. BREAK, 5-5.prova la smorzata, il numero 26 la legge bene e chiude: tutto da rifare. 15-40 Steccata di: due palle del controbreak. 15-30 Buona prima per l'azzurro. 0-30fa tutto bene ma poi il vento gli sposta la palla per lo smash risolutivo. Lo scambio si capovolge e arriva il rovescio in recupero vincente dell'olandese. 0-15 Stavoltasi prende lo scambio, fa muoveree chiude con il dritto. GAME, 5-4. Terzo ace per l'olandese. 40-15 Ace, mentre torna a splendere il sole su Parigi. 30-15 Stavolta la risposta diè lunga.