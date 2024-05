Fonte : liberoquotidiano di 30 mag 2024

- (Adnkronos) - "Salario minimo e reddito di cittadinanza non sono un miraggio perché, se i cittadini ci daranno fiducia, noi in Europa porteremo queste battaglie e rinforzeremo la direttiva sul salario minimo in modo da imporla a questo governo nazionale e alla Meloni, che ha schiaffeggiato quattro milioni di lavoratrici e lavoratori sottopagati".

Europee | Conte salario minimo e reddito cittadinanza non sono un miraggio