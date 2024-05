Europee | Conte M5S non ha impresentabili e non inganna cittadini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Catania , 30 mag. - (Adnkronos) - "Il M5S non ha candidati, nonmettendo dei nomi che poi non andranno a Bruxelles e a Strasburgo. Io credo che la chiarezza, la linearità di azione siano condizioni imprescindibili per ridare ovviamente dignità alla politica e fiducia ai". Così ai giornalisti a Catania il leader del M5S Giuseppe. "Noi - aggiunge- siamo l'unico partito che non è coinvolto in casi di corruzione da Nord a Sud. Una ragione c'è. Abbiamo regole stringenti che tutti quanti dovrebbero rispettare per scacciare via il marcio dalla politica”. “Non può essere la soluzione invece - conclude - attaccare la magistratura, che fa legittimamente il suo dovere le sue inchieste".