Chiesa e pastorale digitale In uscita verso una società 5 0 di Fortunato Ammendolia e Riccardo Petricca

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) “. Inuna5.0” è un saggio che unisce tecnologia, filosofia e religione per spiegare con un linguaggio accessibile i modi con cui lasi sta approcciando allaodierna Casa editrice: Il Pozzo di GiacobbeCollana: Capire il nuovoGenere: Saggio/Tecnologia, Filosofia,Pagine: 200Prezzo: 20,00 € «Il testo porta avanti la tesi che la questione della– di cui si tenta la definizione –, non può essere ridotta alla cosiddetta comunicazione tecnologicamente mediata. Il sottotitolo, Inuna5.0, la dice tutta in termini di ecosistema nel quale la missione dellava ripensata. Qui, la prospettivanon può tralasciare l’abbattimento sempre più evidente del confine tra il mondo fisico e il mondo