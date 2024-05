Fonte : calcioweb.eu di 29 mag 2024

"De Cristoforo, in quel momento stava rappresentando tutta l'opposizione, tra l'altro facendo un intervento di merito molto puntuale, siamo molto preoccupati, abbiamo stigmatizzato, prendiamo atto dell'intervento del Presidente della Russia che si è assunto la responsabilità di far riaprire l'Aula, perché non saremmo tornati in Aula se non ci fosse stata la convocazione del Consiglio di Presidenza e ci auguriamo che il Consiglio di Presidenza sanzioni i senatori che si sono macchiati di un comportamento di questo tipo", conclude il dem.

**Riforme | Boccia Pd ‘aggressioni fisiche temiamo insegnamento Matteotti vanificato’**