Raffica di furti nelle case inagibili Foglio di via per sette operai

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Depredavano ledistrutte dal sisma, quindi disabitate, portando via mobili, televisori, gruppi elettrogeni, ma anche bistecchiere, forni elettrici, aspirapolvere, pezzi di antiquariato e immagini sacre. Per un bottino del valore complessivo di circa 20mila euro.uomini tra i 22 e i 47 anni, tutti delrtano e tuttidi ditte che lavoravano nell’Alto Maceratese per la ricostruzione, sono finiti nel mirino dei carabinieri della Compagnia di Camerino. Era scattata subito la denuncia alla Procura di Macerata per ricettazione con il sequestro della reva e la successiva restituzione ai legittimi proprietari. E adesso per loro è arrivato anche un altro provvedimento: ildi via. Non potranno tornare per i prossimi due anni nei Comuni di Ussita, Visso e Castelsantangelo sul Nera.