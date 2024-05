Questo celebre comico non sapeva di essere nello Spider-Man di Sam Raimi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Può accadere diin uno dei film più di successo di sempre, come il primo-Man di, e non accorgersene? A quanto pare può succedere di ritrovarsi a propria insaputa all'interno di-Man di Sam. È quanto è successo a un popolarestatunitense che nonnemmeno di aver preso parte al blockbuster uscito nelle sale nel 2002. IlJim Norton appariva infatti nel film dinel ruolo di "Surly Truck Driver". La trama della pellicola utilizzava come escamotage molte testimonianze di cittadini e media di New York sul fenomeno dell'apparizione dell'Uomo Ragno. Ma a quanto pare, Jim Norton non aveva idea che la sua parte fosse stata inserita nel montaggio finale, fino a quando il ….