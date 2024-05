Napoli con Conte Lukaku diventa l’obiettivo numero uno per l’attacco Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2024)studia già la rosa delmentre i suoi legali sono a lavoro in sinergia con la dirigenza delper sistemare gli ultimi accordi. Il tecnico ha già in mente dove e come intervenire. Con luiuno del mercato. I punti fermi da cui ripartire, oltre a Kvara e a Di Lorenzo (al netto dello strappo), sono Rrahmani, Lobotka e Anguissa. E poi ci sono giocatori da rigenerare presi la scorsa estate. Lo scrive ladello Sport.lo volleall’Inter e il suo impatto fu devastante Scrive il quotidiano: Al momento ci sono tre uomini da cui ripartire: Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Frank Anguissa. Rrahmani è stato il capitano a Firenze, nell’unica partita in cui Di Lorenzo non ha giocato: Amir – come tutti – ha avuto una stagione storta, ma resta giocatori affidabile, che in passato si è messo in evidenza giocando in una difesa a tre.