Fonte : fanpage di 29 mag 2024

"Difendiamo fermamente il diritto di tutti ad esprimere le proprie opinioni, ma quando queste sconfinano in offese e in odio razziale abbiamo il dovere di denunciare". Serena Bernabei, punto di riferimento della società, avrebbe pubblicato in alcuni post frasi razziste e antisemite.

Il ristorante kosher Bellacarne rompe con Bernabei Liquori | “Da loro frasi razziste e antisemite”