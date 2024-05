Fresco e di tendenza Due pezzi per una classe senza misura

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In cerca di idee per svecchiare il classico tailleur? Forse è semplicemente giunta l’ora di sostituirlo. Almeno in parte: nello specifico, quella superiore. Archiviato il blazer d’ordinanza, nella Primavera-Estate 2024 è il momento di puntare sul completo gilet e pantalone. In primavera il gilet smanicato è protagonista: 5 look da copiare X Leggi anche › Tendenze moda da Cannes: 3 tailleur pantalone delle star a cui ispirarsi per l’Estate 2024 Unafresca da sperimentare, che permette anche di stare… al: la novità di stagione da provare in ufficio, e riproporre anche la sera con i giusti accorgimenti.