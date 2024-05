Festa con Pieraccioni | Faremo baccano L’attore e il coraggio di Sara in un libro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Enricoaveva un sogno: scrivere un. Il sogno si è avverato e la felicità per la ragazza è ancora più grande, smisurata, perché è stata sostenuta in questa impresa dal suo idolo.e l’uomo per il quale stravede: Leonardo. Il quale sarà presente sabato prossimo alla presentazione del. Tutto accadrà alle 14,30 nella sala consiliare del Comune di Terranuova e sicuramente lei,, vivrà una giornata indimenticabile. Ilche ha scritto ha per titolo "Esprimi un desiderio" che, come abbiamo detto, è diventato realtà. Racconta la storia di Stefano, un bambino che è stato compagno di cure e di stanza all’ospedale doveè stata ricoverata., 21 anni di Terranuova, è affetta da neuroblastoma e lotta con una energia e una voglia di vivere straordinarie.