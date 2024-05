Ecco cosa serve per il prossimo campionato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ultime ore a disposizione per ottemperare alle scadenze previste. Le difficoltà del club non sono ancora state superate, ma nelle prossime ore potrebbero intervenire alcuni imprenditori per colmare le somme che ad oggi Pulcinelli e l’attuale società non sarebbero in grado di erogare. Entro il 31 maggio 2024, innanzitutto, bisognerà depositare presso la Covisoc la situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2024. Tale documento deve essere approvato dall’organo amministrativo e corredato dalle note esplicative e dalla relazione della società di revisione ("limited review"). L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nelprofessionistico di competenza 2024-25.