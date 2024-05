Coincidenze D’Amore Anticipazioni Puntate dal 3 al 7 Giugno 2024 | Lieto Fine Per Demir E Selin!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 29 maggio 2024)dal 3 al 7: Muharrem chiede a Leyla di sposarlo, ed i due organizzano la festa di fidanzamento. Grandeanche perprosegue e, nella settimana dal 3 al 7, al centro dell’attenzione ci sarà l’amore tra i protagonisti. Dopo un periodo difficile per, i due potranno vivere la loro storia, e non mancherà la proposta di matrimonio di Muharrem a Leyla. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti?si recano nello chalet dove lui ha passato l’infanzia nel tentativo di riconciliarsi.però si rende conto cheindossa l’anello di Eylul e va su tutte le furie, perché ritiene che sia irrispettoso nei suoi confronti.